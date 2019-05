Ag. Gustavo Henrique: "Milan? Ho parlato con 20 club diversi in un mese"

Come mostra una foto pubblicata su Twitter da Lucas Musetti Perazolli, giornalista brasiliano di Gazeta Esportiva, l'agente di Gustavo Henrique, difensore del Santos in scadenza a gennaio del 2020, in questa settimana ha incontrato Leonardo e Maldini a Casa Milan. Al quotidiano verdeoro, però, Fernando Cesar ha voluto smentire le voci che accostano il suo assitito ai rossoneri: "Sono in Europa da oltre 30 giorni e ho parlato con più di 20 club su argomenti diversi. Questa foto dimostra solamente le buone relazioni che ho in Europa con i principali leader dei grandi club. Rinnovo di Gustavo? Nessun commento".