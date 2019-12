ANSA - Milan, con Ibra più ottimismo. Intesa col Barça per il prestito di Todibo

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Aspettando il ritorno di Ibrahimovic che ricomincerà a lavorare il prossimo 2 gennaio a Milanello, il Milan si è ritrovato per la prima volta dopo lo 0-5 di Bergamo e ha ripreso ad allenarsi davanti ad una manciata di tifosi in cerca di autografi e foto. La squadra ha pranzato tutta riunita e non sono mancati momenti di tranquilla riflessione proprio sulla batosta subita contro l'Atalanta. Poi tutti in campo con una seduta molto intensa: Rodriguez (per cui si è fatto avanti il Watford) ha svolto lavoro personalizzato, unico assente Duarte che rientrerà a marzo. Proseguono intanto i contatti con il Barcellona per Jean-Clair Todibo: ci sarebbe un'intesa di massima tra i due club, con un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni, ma il difensore francese ha diverse offerte e non ha ancora scelto la propria destinazione. (ANSA).