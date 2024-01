Archiviato Brassier, tentativo a vuoto per Demiral. Gazzetta: "Milan, il centrale rischia di saltare"

Nel corso di questo mercato di gennaio il Milan ha valutato tanti profili per rafforzare la sua difesa. Da Kiwior a Lenglet, fino a Lilian Brassier, a lungo osservato ma con il Brest che ne ha fatto una valutazione troppo alta per le valutazioni del club e di Pioli, che probabilmente cercava più esperienza che atletismo. La sua è una pista ormai chiusa, afferma La Gazzetta dello Sport.

Negli ultimi giorni - si legge - il tentativo principale è stato fatto con Merih Demiral, che avrebbe tutto per far contento il Milan. Il problema è che l’Al-Ahli, il suo club saudita, non ha aperto al prestito, la formula chiesta dal Milan. Un Milan che non ha programmato di spendere i 20 milioni pagati per lui nella scorsa estate.

Secondo la Rosea gli uomini mercato rossoneri faranno ancora un tentativo per Demiral, a oggi ipotesi molto complessa, e nelle ultime 72 ore resteranno in contatto con agenti e club, in cerca di un’opportunità dell’ultimo minuto. Altrimenti si resterà con i centrali in rosa, sapendo che Malick Thiaw tornerà nella seconda parte di febbraio, Fikayo Tomori un po’ più in là, Pierre Kalulu ancora più tardi.