Asse di mercato fra Milan e Salernitana? In Campania possono arrivare 3 rossoneri

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Salernitana, con Paulo Sousa che è atteso in città alla fine di giugno per programmare l'estate fra campo e trattative. Il ds De Sanctis, intanto, è già operativo e per il quotidiano potrebbe aprirsi un asse di mercato col Milan: ai rossoneri continua a piacere il laterale Mazzocchi, ma è soprattutto sulla carreggiata inversa che potrebbero verificarsi dei movimenti.

In Campania infatti potrebbe arrivare Lorenzo Colombo, attaccante reduce da una bella stagione a Lecce che il Milan ha controriscattato e che girerà nuovamente in prestito. Per il centrocampo attenzione a Marco Brescianini, rientrato in rossonero dal prestito al Cosenza. Quindi Yacine Adli, trequartista accostato anche nei mesi scorsi alla Salernitana che cercherà una nuova sistemazione dopo i pochissimi minuti del campionato scorso.