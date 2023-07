Atalanta, contatti con il Milan per Lorenzo Colombo

Come riportato da Alfredo Pedullà, l'Atalanta ha avuto contatti con il Milan per Lorenzo Colombo. Per ora c'è stato solamente un sondaggio, comunque approfondito, in attesa di prendere una decisione definitiva sull’attaccante rientrato in rossonero dopo il prestito di Lecce.

Il futuro dell'attaccante rossonero dipenderà anche dai movimenti in entrata degli altri giocatori offensivi che arriveranno nel corso del mercato; Pioli vuole osservarlo, anche se le proposte per il giocatore non mancano.