Barella, non solo Inter: lo vogliono Roma e Milan. Ma a gennaio è dura

Tutti pazzi per Niccolò Barella. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il centrocampista classe '97 del Cagliari, nonché nuovo pilastro della Nazionale di Mancini, è finito nel mirino di tutte le big. Ieri vi abbiamo parlato del concreto interessamento dell'Inter, che non è però l'unica squadra interessata in Italia: sulle sue tracce anche Roma e Milan.