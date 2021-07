Biasin: "Tonali rinuncia a circa 500 mila euro di ingaggio"

Una cosa sul Milan, anzi due. Per Kessie sta passando il treno, anzi per qualcuno è già passato. Pare che la richiesta del procuratore da 6 milioni a stagione sia stata seccamente respinta. Se così fosse, Milan, ripensaci: non perché il Diavolo in futuro non possa fare a meno di Kessie, ma perché il valore del suo cartellino (50 milioni minimo) va preservato. E Tonali. Tonali ha accettato il taglio imposto dal Milan e rinuncia a 4-500 mila euro di ingaggio. Molto dicono "non aveva alternative" e forse è vero. Ma in un mondo senza senso come quello del pallone, dove piuttosto che perdere un euro ci si rivolge ai tribunali, questa cosa merita quantomeno una segnalazione.