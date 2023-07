Bild - Milan, per il centrocampo interessa Gravenberch del Bayern Monaco

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ryan Gravenberch, classe 2002, un astro nascente del calcio europeo, reduce da una stagione con poco spazio al Bayern Monaco. E' questo il profilo dell'ultimo nome seguito dal Milan per la mediana. La notizia arriva direttamente dalla Germania, la scrive la Bild. Il club rossonero vorrebbe approfittare della situazione, fiuta l'occasione di mercato.

Gravenberch, un'occasione?

Arrivato appena un anno fa a Monaco per 18,5 milioni, con una valigia piena di sogni, dopo aver strabiliato all'Ajax, il talento olandese cerca spazio per strabodare, e il Milan potrebbe fare al caso suo. L'edizione online del quotidiano tedesco non specifica l'eventuale formula dell'operazione, ma il giocatore potrebbe essere ben disposto, anche per il grande palcoscenico della Champions League.