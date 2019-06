Bucchioni: "Donnarumma al Psg, ma senza Areola"

Il Milan, in attesa di certezze sul piano di rientro nel fair play finanziario, ha necessità di fare cassa. Il Psg vuole e non da oggi, Gigio Donnarumma, ma la proposta trenta milioni più Areola non piace. Bocciata. Se parte il portiere il Milan ha intenzione di affidarsi a Pepe Reina mettendo alle sue spalle un altro baby, quell’Alessandro Plizzari, 19 anni, che per molti è più forte o quanto meno non farebbe rimpiangere Donnarumma.