Bucchioni su Ibra al Milan: "Siamo in dirittura d’arrivo"

Capitolo Milan, siamo al lazzaretto. Bonaventura dovrebbe partire oggi per gli Usa dove sarà operato al ginocchio. Gli altri, Biglia, Caldara, Romagnoli, Musacchio e compagnia, purtroppo ne avranno ancora per un bel po’. Servono almeno due centrocampisti e nel mirino c’è sempre Paredes dello Zenit. Salgono le quotazioni di Sensi, il rapporto con il Sassuolo è buono (Locatelli è in prestito), Leonardo proverà a prenderlo a gennaio. Sullo sfondo l’idea Diawara, ma il Napoli (per ora) ha detto no.

Ibra? Ne abbiamo scritto fin dall’estate scorsa, ora siamo in dirittura d’arrivo. Raiola sta cercando di convincerlo ad accettare sei mesi (gennaio-giugno) a 2,5 milioni con opzione per l’anno prossimo. Ci siamo. E chi si preoccupa per Cutrone sbaglia, uno come Ibra nello spogliatoio servirebbe molto al baby rossonero, una partita in più o in meno a quell’età conta poco, serve crescere bene.