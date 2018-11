Bucchioni sul mercato del Milan: "I rossoneri trattano Rodrigo Caio. Sempre in piedi anche la trattativa per Ibra"

La squadra più in difficoltà, con necessità immediate dopo una serie infinita di infortuni, è sicuramente il Milan. Il reparto davvero nei guai è il centrocampo con due titolarissimi su tre come Biglia e Bonaventura, fuori per diverso tempo. Forse per Bonaventura (purtroppo) il campionato potrebbe anche essere finito. Che fare? Leonardo è da tempo sulle tracce di Paredes, 24 anni, ma l’argentino dello Zenit costa molto, non meno di trenta milioni. Nelle ultime ore è maturata l’idea di provare a convincere il Napoli a cedere Diawara che gioca poco. Anche in questo caso, però, la valutazione sarebbe attorno ai 30-35 milioni. Si prova una soluzione creativa, perfino il prestito, ma al momento l’operazione sembra complicata. Tramontato Ramsey destinato al Bayern, anche per Rabiot la strada è in salita. Fra l’altro fra pochi giorni si riunirà l’Uefa per valutare la situazione economico-finanziaria della società milanese e si temono sanzioni che potrebbero coinvolgere anche il mercato. Leonardo comunque va avanti e in Brasile, suo serbatoio naturale, dopo Paquetà sta cercando di portare a casa dal San Paolo anche il difensore Rodrigo Caio. Offerti 7-8 milioni, si tratta. Sempre in piedi anche trattativa per Ibrahimovic pilotata da Raiola. I sei mesi offerti dal Milan sono pochi, Ibra vuole un anno e mezzo di contratto. In ballo c’è anche Pato, ma riportare a una condizione accettabile chi gioca in Cina è sempre difficile. Vidal insoddisfatto del minutaggio a Barcellona si guarda in giro, ma vuole una squadra in Champions.