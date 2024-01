Buongiorno la priorità del Milan. Il Torino dice no a Colombo e resta fermo sulla valutazione

"Non è stata abbandonata questa pista. La società sta lavorando per colmare questa necessità: sicuramente serve ancora un difensore". Alla vigilia del match contro la Roma aveva parlato chiaramente, il tecnico del Milan Stefano Pioli. E secondo il Corriere dello Sport la società rossonera ha tutta l'intenzione di accontentare il suo allenatore, con Alessandro Buongiorno che resta il primissimo obiettivo in termini di gradimento.

Nelle scorse ore, spiega il quotidiano, il Milan ha provato ad inserire nell'operazione anche il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante attualmente in prestito al Monza. Il Torino però al momento ha detto no a questa possibilità, trincerandosi dietro alla valutazione fatta di 35 milioni di euro per il suo cartellino e alla volontà di non separarsi dal giocatore in questo gennaio dopo la presa di posizione della scorsa estate quando l'Atalanta fu ad un passo dal suo acquisto.

"Non lo vendo - ha ribadito qualche giorno fa il presidente Urbano Cairo -, io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo". Pronta la risposta da parte del difensore diventato ormai un leader dello spogliatoio: "Sono molto orgoglioso, sono contento delle parole del presidente, in estate abbiamo fatto insieme questa scelta, per il futuro vedremo che succederà ma ora sono contento".