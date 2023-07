Carpi, dal Milan arriva in prestito il terzino classe 2005 Cecotti

Il Carpi ha annunciato sui propri canali ufficiali un rinforzo per la corsia destra della difesa. Il club emiliano ha infatti prelevato in prestito dal Milan il terzino Tommaso Cecotti, classe 2005, per quella che sarà la sua prima esperienza fra i grandi.

Il calciatore infatti nell'ultima stagione ha vestito per 18 volte la maglia dell'Under 18 rossonera senza mettere a segno gol o assist.