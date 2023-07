Ceccarini: "Il Milan lavora su Taremi e Isaksen. Ore decisive per Reijnders"

Fonte: di Niccolò Ceccarini per tuttomercatoweb.com

E veniamo al Milan. Vista la situazione di stallo, i rossoneri hanno presentato una nuova offerta all'AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. Per convincere il club olandese il Milan ha messo sul piatto della bilancia 20 milioni di euro più bonus. Un’operazione complessiva che potrebbe arrivare molto vicina alla richiesta di 25 milioni. Si attende una risposta nelle prossime ore. In casa rossonera c’è fiducia che presto possa arrivare la fumata bianca anche perché il giocatore sta facendo pressione per vestire la maglia del Milan. Intanto il club è al lavoro anche su Isaksen, esterno destro danese del Midtjylland classe 2001. Potrebbe essere un'opzione alternativa a Chukwueze nel caso in cui il Villarreal continuasse a fare muro ma soprattutto a chiedere una cifra di 30 milioni di euro giudicata decisamente troppo alta. È chiaro che in parte il mercato del Milan passa anche dalla possibilità di poter tesserare a oggi solo un altro giocatore con lo status da extracomunitario dopo l’arrivo di Loftus-Check. Se la scelta dovesse ricadere su Isaksen a quel punto i rossoneri potrebbero decidere di accelerare su Taremi del Porto. Per il ruolo di centravanti resta sempre da tenere presente anche l’ipotesi Morata. Per la fascia vista la sicura partenza di Ballo-Touré il Milan sta valutando l’ipotesi Pellegrini, che piace molto alla Lazio. Intanto è cambiata la situazione relativa a De Ketelaere. Con Maldini e Massara il belga sarebbe partito al massimo in prestito, ora gli scenari sono totalmente cambiati. Per lui c’è molto movimento soprattutto in Ligue 1 e Premier League.