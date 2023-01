Ceccarini: "Milan, la settimana di Leao: ecco come può arrivare il sì. Bennacer blindato fino al 2027"

Fonte: di Niccolò Ceccarini per tuttomercatoweb.com

Milan-Leao, comincia la settimana più importante, quella del nuovo incontro. Da una parte Maldini e Massara, dall'altra l'entourage del giocatore composto dall'avvocato Ted Dimvula e dal padre di Rafael. Il summit se non decisivo potrebbe essere determinante per porre le basi principali dell'accordo. Come già si sa il club rossonero è pronto a sfondare il tetto massimo degli ingaggi, proponendo a Leao un contratto da più di 7 milioni di euro a stagione (inserendo i bonus) anche per venire incontro alle esigenze dell'attaccante che deve sistemare la questione economica relativa alla multa da pagare allo Sporting (un po' meno di 20 milioni di euro).

La società rossonera punta ad allungare fino al 2027, insomma un contratto di 3 anni in più (vista la scadenza nel 2024) per consolidare sempre più il rapporto, anche se di fronte ad una super offerta sarebbe comunque necessaria una riflessione. E siccome nel mercato non si può mai escludere nulla, ecco che il Milan tra gli argomenti da trattare metterà sul piatto della bilancia anche il valore della clausola rescissoria. È chiaro che il club rossonero punta a mantenerla così alta (al momento è di 150 milioni) e valida solo per l'estero, da esercitare nelle prime due settimane di luglio. Qui bisognerà capire quale sarà la risposta. Di sicuro le parti dovranno venirsi incontro per trovare una soluzione. La volontà di tutti però è di portare in fondo la trattativa e questo sicuramente è un elemento positivo. L'ultimo (ma non certo meno significativo) tema all'ordine del giorno sarà quello relativo alla commissioni. Anche su questo fronte si dovrà trovare una soluzione ma la fiducia però c'è ed è sempre in crescita. Il rinnovo di Leao per il Milan sarebbe il più grande acquisto di gennaio. Intanto è stata raggiunta l'intesa con Bennacer, che si legherà al Milan fino al 2027. Manca solo l’annuncio ufficiale.