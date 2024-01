Ceccarini: "Milan, Lenglet ma non solo per Il colpo finale in difesa. E per l’attacco del futuro c’è anche l’ipotesi Sesko"

Il Milan è sempre a caccia di un difensore da acquistare prima della fine del mercato. Ormai il lavoro è concentrato tutto in questa direzione. La pista Buongiorno che per un po’ si era scaldata (i rossoneri avrebbero inserito nell’operazione anche Colombo come parziale contropartita tecnica) non è percorribile. Il presidente Cairo, al di là di una valutazione intorno ai 35 milioni di euro, ha rimandato ogni discorso a giugno. E così ecco che il club rossonero sta valutando altri profili. In prima fila c’e sicuramente Lenglet, ma non è il solo. Piacciono pure Kiwior, Brassier, Kouassi e anche Chalobah. In attesa di capire chi potrà essere il giocatore prescelto per questa sessione, Furlani e Moncada pensano però anche al futuro.

La priorità per l’estate è anche una punta centrale. E su questo si concentreranno gli sforzi. Per affiancare Giroud servirà un colpo molto importante. Tra i vari profili che vengono valutati c’è anche Benjamin Sesko, classe 2003. L’attaccante sta trovando poco spazio al Lipsia e magari potrebbe diventare un’occasione per il prossimo anno. La sua valutazione è sui 40 milioni di euro. Restano vive anche le altre strade che portano a David del Lille, Guirassy dello Stoccarda e Zirkzee, che a Bologna sta disputando un’ottima stagione.