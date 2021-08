Ceccarini: "Milan, lunedì nuovo incontro con la Roma per Florenzi"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e giornalista per Tuttomercatoweb.com, ha fornito sul suo profilo Twitter un aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi: "Milan, lunedì nuovo appuntamento con la Roma per trovare l’accordo per Florenzi".

