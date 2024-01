Como, per Luka Romero scende in campo Fabregas. Lo spagnolo chiama il rossonero

Il giovane talento del Milan Luka Romero non sembra convinto di scendere in Serie B nonostante abbia trovato poco spazio con la maglia dei rossoneri (quattro presenze in Serie A e una in Coppa Italia) in questa prima parte di stagione. Il Como da tempo è sulle sue tracce e avrebbe già l'ok del Milan per il trasferimento, ma da c'è da convincere il classe 2004 e per questo è pronto a entrare in scena in maniera, si spera decisiva, Cesc Fabregas.

L'ex tecnico, ora nello staff di Osian Roberts, e socio dei lariani ha infatti chiamato l'argentino per provare a convincerlo a scendere in Serie B per i prossimi mesi e aiutare la squadra nella lotta promozione. Da capire se l'intervento dell'ex stella spagnola saprà toccare i tasti giusti per il talento che è già stato convocato in nazionale maggiore, pur senza esordire.

Romero ha alle spalle un’esperienza in Spagna al Mallorca, nove presenze con un gol con la prima squadra, e soprattutto con la Lazio dove ha collezionato 21 presenze dal 2021 al 2023 mettendo a segno anche una rete contro il Monza nel novembre del 2022 diventando il secondo più giovane marcatore nella storia pluricentenaria della società biancoceleste.