Conferme dal Brasile: Milan e Juve sul craque Brenner, ma l'Ajax è il club che fa più sul serio

Dal Brasile in queste ore arrivano nuove conferme: Milan e Juventus si stanno muovendo concretamente per Brenner Souza da Silva, attaccante classe 2000 del San Paolo. Il talento brasiliano ha realizzato 22 reti in questa stagione e diversi club europei, tra i quali anche il Paris Saint-Germain del ds Leonardo, lo hanno così messo nel mirino in vista del prossimo mercato invernale. Secondo UOL, tuttavia, al momento è l'Ajax la squadra che appare in pole position.