CorSera - Il Milan è pronto a blindare Giroud per un'altra stagione con uno stipendio di poco superiore a quello attuale

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione dei rinnovi di contratto, tra cui quello di Olivier Giroud che è in scadenza al termine di questa stagione. Secondo il Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi è pronto a prolungarlo per un altro anno con uno stipendio di poco superiore a quello attuale (3,5 milioni di euro).