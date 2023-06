CorSport: "Addio Tonali, benvenuto Frattesi. Il Milan sorpassa tutti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Di necessità in virtù. È questa l'idea di fondo del Milan, che perde improvvisamente Sandro Tonali - diretto in Premier League - ma si aggiudica un buon ricavo da reinvestire per Davide Frattesi. In via Aldo Rossi si attende la proposta di 80 milioni richiesta al Newcastle, così da salutare Tonali per fiondarsi sul centrocampista del Sassuolo. Potrebbe essere questione di ore - si legge sul Corriere dello Sport - in base alla stesura dei contratti tra l'ex Brescia e il club inglese, così la concorrenza decisa di Inter, Juventus, Napoli, Lazio e Roma verrebbe completamente stracciata.