CorSport - Borini in uscita dal Milan, in pole c'è il Genoa

Gennaio e la sessione invernale di calciomercato dovranno essere un'imperdibile occasione per dare una svolta alla stagione rossonera. Sia in entrata che in uscita il Milan sta lavorando per modificare la propria rosa. Se tra gli acquisti si aspettano le risposte di Todibo e Ibrahimovic, sulla lista dei partenti figura il nome di Fabio Borini. L'eclettico esterno italiano, impiegato sin qui in sole due occasioni, secondo il Corriere dello Sport sarebbe in cima alla lista dei desideri del Genoa. Il club rossoblù ha già preso informazioni e sarebbe vicino al giocatore per dare una scossa alla propria stagione.