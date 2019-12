CorSport: "Haaland, il Milan gioca di clausola". Maldini offre un super ingaggio

"Haaland, il Milan gioca di clausola": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che a gennaio ci sarebbero condizioni favorevoli per Erling Haaland, attaccante del Salisburgo, il quale potrebbe muoversi per circa 30 milioni di euro, mentre da febbraio in poi il suo prezzo aumenterebbe notevolmente. Paolo Maldini, dt milanista, ci sta pensando e sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale da 5,5 milioni di euro più bonus a stagione per il giocatore che però piace a tanti altri club europei.