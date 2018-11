CorSport - Il Milan punta sugli scontenti, Fabinho nel mirino

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Milan cerca rinforzi di fisicità. Da un lato in attacco Zaltan Ibrahimovc ma a centrocampo si pensa a Fabinho del Liverpool. Dalle parti di via Aldo Rossi si cerca la grande occasione di mercato e si guarda soprattutto ai campionati esteri. Tra i profili esaminati in queste ore c’è anche quello di Fabinho del Liverpool, acquistato dai Reds l’estate scorsa per circa 45 milioni di euro e sfruttato pochissimo da Jurgen Klopp. Il Milan è interessato al giocatore ex Monaco e sta chiedendo informazioni tramite intermediari, ma soprattutto sarebbe pronto ad accoglierlo nel caso in cui Fabinho volesse giocare di più e trovare una squadra disposta ad offrigli continuità.