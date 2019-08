CorSport - Il Torino punta Calhanoglu: prestito unica soluzione possibile

Dopo Laxalt, il Torino ha messo nel mirino anche Calhanoglu. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mazzarri starebbe pensando con insistenza al giocatore turco, che al Milan non riesce a trovare un ruolo definito e definitivo. Stando all'indiscrezione riferita dal noto giornale sportivo della Capitale, l'unica soluzione possibile per i granata sarebbe il prestito, con un contenimento importante dell'ingaggio percepito attualmente in rossonero. Non certo il miglior scenario per Calhanoglu, che resta comunque un nome caldo in uscita.