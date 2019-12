CorSport - Kessie interessa a due club di Premier: prezzo 20 milioni

Il Milan non guarda solo al mercato in entrata ma anche a quello in uscita. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic la dirigenza è al lavoro per liberarsi di quei giocatori che, per un motivo o per l'altro, non sono più al centro del progetto rossonero. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport uno di questi potrebbe essere Franck Kessiè, seguito in Premier League dal West Ham e dal Wolverhampton. Il centrocampista ivoriano, a fronte di un'offerta di 20 milioni di euro, potrebbe partire con il Milan che reinvesterebbe il denaro per rinforzare la mediana.