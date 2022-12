CorSport: "Leao, Milan in allarme: mega offerta del Chelsea"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Leao, Milan in allarme: mega offerta del Chelsea", titola oggi il Corriere dello Sport. Dovrà essere convincente il Milan nei confronti di Rafael Leao nei prossimi incontri per discutere del rinnovo di contratto, perché il Chelsea è pronto a tornare alla carica per l’esterno portoghese. Ed è una carica importante: mega offerta d'ingaggio e la possibilità di pagare l'intero risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona, attraverso bonus facilmente raggiungibili, e allo stesso tempo una proposta di oltre cento milioni per la squadra rossonera. Il Milan continua a lavorare al rinnovo, ma lo scoglio multa da pagare resta, con i rossoneri che potrebbero aiutare l'esterno fino a metà della cifra, non per intero.