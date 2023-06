CorSport - Mercato Milan: torna di moda anche il nome di Milinkovic-Savic

Fonte: tuttomercatoweb.com

Con gli 80 milioni, e magari qualcosa in più, che il Milan incasserà per Sandro Tonali dal Newcastle, le prospettive di mercato in entrata per i rossoneri cambiano completamente faccia. E ovviamente sarà il centrocampo il reparto su cui intervenire con più forza, come riporta il Corriere dello Sport.

Detto di Frattesi e del possibile inserimento milanista, il nome che torna a circolare in ottica rossonera è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista può davvero lasciare la Lazio, con la Juventus che ha prenotato il serbo in attesa di capire che ne sarà di Adrien Rabiot. Il giocatore però ha sempre affascinato a Casa Milan e non è da escludere che possa diventare proprio lui l'obiettivo numero uno per rimpiazzare l'attuale numero 8.