CorSport - Milan, attenzione a Paquetà: il PSG può tentarlo con la 10 di Neymar

Il Corriere dello Sport parla di una possibilità di mercato fin qui mai paventata in ottica Milan. In particolare, si legge, nelle prossime settimane si dovrà prestare attenzione alla situazione di Lucas Paquetà. Il ruolo di mezzala in cui vorrebbe schierarlo Giampaolo non lo convince e sullo sfondo ci sarebbe il PSG, con Leonardo che potrebbe tentarlo con la maglia numero 10 in caso di partenza di Neymar.