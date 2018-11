CorSport - Milan, Biglia out: l'obiettivo per gennaio è Paredes. Costa 30 milioni

L'infortunio di Lucas Biglia, che resterà ai box per 4 mesi, ha costretto il Milan a tornare a pensare a un nuovo centrocampista per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il primo nome è quello di Leandro Paredes. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma i rossoneri proveranno a far leva sul desiderio del giocatore di tornare in Italia.