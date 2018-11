CorSport - Milan, c'è pure Fabregas nella lista dei rossoneri

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Cesc Fabregas nella lista del Milan: il giocatore spagnolo, che è in scadenza di contratto a giugno e che sta vedendo poco il campo con Sarri, è stato proposto ai rossoneri da alcuni intermediari. L'ex Arsenal e Barcellona, che giù in passato era stato cercato dal club di via Aldo Rossi, potrebbe essere la soluzione ideale per il centrocampo del Diavolo.