CorSport - Milan, cedere Kessie per pagare il riscatto di Bakayoko

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe progettando una mini rivoluzione a centrocampo in vista del prossimo anno. L'idea sarebbe quella di cedere Franck Kessie, magari in Inghilterra, dove piace molto al Chelsea, per ottenere 40 milioni da utilizzare per il riscatto di Tiemoué Bakayoko, di proprietà proprio dei Blues. Il secondo viene considerato molto importante sotto il profilo tecnico e sacrificare l'ex Atalanta non sarebbe più un tabù, soprattutto perché il club rossonero si starebbe muovendo in entrata per l'acquisto di Herrera a costo zero.