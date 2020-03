CorSport - Milan, con l'addio di Boban si complica il ritorno di Thiago Silva

Si complica il ritorno di Thiago Silva al Milan. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club rossonero nelle scorse settimane aveva cominciato a lavorare per il ritorno del brasiliano in rossonero. Tuttavia l'agente del centrale aveva come referente Zvonimir Boban, il cui progetto era rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic e integrare un altro grande ex rossonero in difesa con il ritorno di Silva. Un’idea che non era ancora del tutto decollata ma che ora rischia di fermarsi sul nascere, in seguito all'allontanamento del dirigente croato.

Trattativa complicata - La politica del Milan di Gazidis tuttavia complica il ritorno di Thiago Silva in rossonero. Il brasiliano per un eventuale ritorno in rossonero avrebbe dovuto decurtarsi l’ingaggio ben oltre la metà dei 12 milioni che guadagna a Parigi, ma difficilmente il brasiliano vestirà di nuovo rossonero. La politica degli ingaggi limitati e dei pochi investimenti sugli over 30, riducono al minimo le possibilità per Thiago Silva.