CorSport - Milan, corsia preferenziale per Saint-Maximin

Archiviato il mercato di gennaio, la dirigenza del Milan sta già lavorando per cercare di anticipare un colpo in vista della sessione estiva. Come riporta il Corriere dello Sport, nel corso del mese di febbraio, Leonardo avrà un incontro con il Nizza per discutere di Allan Saint-Maximin. Il tentativo effettuato dai rossoneri nelle ultime 48 ore di gennaio non è andato a buon fine, ma ha aperto una corsia preferenziale con il club francese. I prossimi giorni saranno importanti per provare a strappare una prelazione in vista dell’estate.