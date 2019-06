CorSport - Milan, Donnarumma non è convinto dell’addio

Milan e Paris Saint-Germain trattano la cessione di Donnarumma, ma bisogna convincere il diretto interessato. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, ad oggi Gigio non è convinto dell’addio. Il Milan è la sua squadra e si sente a casa. È vero, in passato ci sono state diverse turbolenze, ora però è tutto rientrato. A questo dovrà provvedere Raiola, visto che anche Areola - che potrebbe finire in rossonero come contropartita - fa parte della sua scuderia.