CorSport - Milan, due olandesi sempre nel mirino

Saint-Maximin ma non solo: come riporta il Corriere dello Sport, il Milan non molla nemmeno la pista Bergwijn. Sul giovane esterno del PSV Eindhoven potrebbe scatenarsi un derby con l’Inter, ma più in generale un’asta europea per accaparrarsi uno dei giocatori più interessanti in Olanda. Ai rossoneri piace anche Arnaut Groeneveld, attaccante del Club Bruges e della Nazionale olandese.