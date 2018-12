CorSport - Milan-Fabregas: si lavora su due fronti per abbassare i costi: la strategia

Il Milan sta lavorando su un doppio binario per incastrare i pezzi del puzzle nel modo migliore. Da un lato vorrebbe strappare Fabregas con un risarcimento di pochi milioni, e non i dieci richiesti inizialmente dal Chelsea, e contemporaneamente Leonardo sta provando ad abbassare le pretese economiche di Fabregas sull’ingaggio - riporta Il Corriere dello Sport -. Il centrocampista guadagna 9 milioni al Chelsea, mentre la dirigenza rossonera non vorrebbero andare oltre i 5 milioni, e per farlo proporrebbero un contratto di due anni e mezzo. Il Milan ha avviato i contatti da inizio novembre, e il matrimonio sul finire della carriera sarebbe affascinante per lui. Bisogna però limare le differenze economiche, inoltre il tecnico Maurizio Sarri vorrebbe un sostituto di Fabregas prima di lasciarlo partire. L’allenatore toscano l’ha fatto giocare poco ma ha chiesto alla proprietà un elemento in più in mediana per non rimanere con la coperta corta.