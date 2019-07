CorSport - Milan, frenata Bennacer: l'algerino chiede quasi 2 mln di euro a stagione

Frenata per Ismaël Bennacer al Milan, a causa delle richieste economiche del centrocampista. Il Corriere dello Sport scrive che il club rossonero ha offerto 1,3 milioni di euro al calciatore in uscita dall'Empoli, mentre l'entourage chiede quasi due milioni di stipendio. Una vicenda che a Casa Milan non è stata presa bene, in quanto l'algerino in Toscana guadagna 'appena' 400mila euro. Di sicuro il sodalizio rossonero non arriverà a soddisfare le pretese di Bennacer.