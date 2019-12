CorSport - Milan, Ibrahimovic va al rialzo. E c'è Raiola a Milano

A dispetto delle dichiarazioni di ieri, per il Corriere dello Sport oggi in edicola Zlatan Ibrahimovic non ha deciso: non lo farà fino a martedì 10, intanto però Mino Raiola è sbarcato a Milano, anche se per motivi di mercato che non riguardano lo svedese. Il Milan, che resta la squadra più interessata in Italia, ancor più del Bologna, propone condizioni economiche non gradite all'ex, abituato a cifre astronomiche nel suo passato, recente e meno. Ma spera che Ibra faccia uno "sconto", magari tentato dalla prospettiva di far rinascere una squadra che ha proprio nella fase offensiva il suo punto debole in questo momento.