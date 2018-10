CorSport - Milan-Inter, derby di mercato per Barella

In campo e non solo: Milan e Inter sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, le due milanesi hanno messo gli occhi si Nicolò Barella, giovane stella del Cagliari e della Nazionale azzurra. I rossoneri hanno inviato degli osservatori in Polonia per vederlo dal vivo nel match con l’Italia, mentre l’Inter ha incontrato ad Appiano l’agente del giocatore. La sua valutazione si aggira sui 45-50 milioni di euro.