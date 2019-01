CorSport - Milan, occhi sul nuovo Vieira: pronti 10 mln per Tchouaméni

Un Milan modello Arsenal. È questa la linea da seguire, o meglio, quella scelta dal fondo Elliott e dall’ad Gazidis. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo Abanda e Djalò, i rossoneri stanno per mettere a segno un altro colpo in prospettiva. Si tratta del centrocampista Aurélien Tchouaméni, gioiellino classe 2000 del Bordeaux. In questo caso, però, gli uomini di mercato rossoneri lo ritengono già in grado di giocare in prima squadra. Stando all’indiscrezione, il Milan per lui sarebbe pronto a investire una decina di milioni. Anche Tchouaméni viene dagli archivi di Moncada, il nuovo capo scout del club: in patria il giovane francese viene paragonato a Vieira.