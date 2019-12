CorSport - Milan, offerta da 6 milioni ma Ibra vuole di più: potrebbe servire il rilancio

Zlatan Ibrahimovic ha praticamente scelto il Milan ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la sensazione è che i sei milioni per 18 mesi offerti dai rossoneri non basteranno allo svedese. L'attaccante vuole di più ma Boban e Maldini sperano che stia soltanto cercando di strappare qualcosa in più senza comunque cambiare rotta in caso di non rilancio da parte del club di via Aldo Rossi. Il Milan ritiene congrua la sua offerta, visto che si parla comunque di un giocatore di 38 anni che negli ultimi due a giocato in MLS.