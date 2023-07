CorSport: "Milan, per l'attacco risale Cabral: contatti da oltre un mese"

"Milan, per l'attacco risale Cabral: contatti da oltre un mese" scrive il Corriere dello Sport. Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito al Lecce, vuole giocare di più e il Milan prenderà un suo sostituto. Il nome di Arthur Cabral sta scalando le gerarchie in questi giorni. I contatti con il brasiliano della Fiorentina vanno avanti da oltre un mese. I viola potrebbero chiedere 20 milioni ma si potrebbe chiudere l'affare per molto meno. Non sarebbe un’operazione immediata perché i rossoneri ora sono impegnati a sfoltire la rosa, diventata molto ampia dopo i sette acquisti recenti, ma sono previsti contatti tra le parti nei prossimi giorni.