CorSport - Milan, piace anche Dani Olmo oltre a Saint-Maximin

In cima alla lista di mercato del Milan per la prossima stagione c'è Allan Saint-Maximin, ma in via Aldo Rossi hanno già eventualmente pronta l'alternativa nel caso in cui non dovesse andare in porto l'affare per portare l'attaccante esterno del Nizza a Milanello: come riferisce il Corriere dello Sport, i rossoneri tengono infatti d'occhio anche Dani Olmo, giocatore della Dinamo Zagabria che costa circa 20 milioni di euro.