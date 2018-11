CorSport - Milan, quanti obiettivi a centrocampo: le alternative a Fabregas

Fioccano gli obiettivi per il centrocampo del Milan. In un momento in cui il reparto centrale dei rossoneri è ridotto all'osso, logico che Leonardo si guardi attorno alla ricerca di rinforzi. Secondo il Corriere dello Sport, sono quattro i principali obiettivi del ds brasiliano per la mediana. Al primo posto c'è Cesc Fabregas, in uscita dal Chelsea. Ma piacciono anche Fabinho, Denis Suarez e Paredes. In ordine sparso: l'argentino dello Zenit, per esempio, sarebbe al primo posto della lista. Ma il club russo non lo cederà con facilità.