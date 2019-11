CorSport - Milan, Romagnoli piace ancora alla Juve ma a giugno si parlerà del rinnovo

Alessio Romagnoli e un futuro in bilico al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il capitano rossonero continua a essere nei radar della Juventus in Italia e ha offerte anche dall'estero e presto dovrà sedersi al tavolo con la dirigenza del club di via Aldo Rossi per discutere il rinnovo, visto che l'attuale accordo scade nel 2022 ma dal giugno prossimo si dovrà iniziare a discutere il prolungamento per evitare problematiche future.