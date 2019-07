La trattativa per il difensore Duarte è in fase avanzata. Come riporta il Corriere dello Sport, in Brasile parlano già di scambio di documenti. Non era casuale la presenza di Serginho - intermediario proprio per il centrale brasiliano - nelle visite a Casa Milan dell’agente Lucci. Il giocatore è vicinissimo ai rossoneri: può arrivare per una cifra intorno ai 10 milioni.