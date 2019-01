CorSport - Milan, veto di Gattuso: Calhanoglu resta nonostante l'accordo col Lipsia

Dopo essere stato a lungo in bilico per tutto il mese di dicembre, Gennaro Gattuso ha ricevuto attestati di stima prima della partita contro la Spal e la definitiva conferma e fiducia al termine dell'ultimo match dell'anno. Nonostante le difficoltà, quindi,...

Dopo la sosta per le festività natalizie, nel prossimo week end ricomincerà il campionato Primavera con il Milan del neo tecnico Federico Giunti che sarà impegnato sul campo della Sampdoria: il calcio d'inizio del match, valido per la 14^ giornata di...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

"Sono a Milano, sono un calciatore del Milan. Sono felice qui. Il resto è fuori questione adesso". Così nella giornata di ieri l'attaccante. Hakan Calhanoglu s'è espresso in merito al suo futuro. Il calciatore classe '94, scrive il 'Corriere dello Sport', negli ultimi giorni aveva in realtà raggiunto un accordo con il Lipsia, ma Gennaro Gattuso ha posto il veto sulla sua cessione e quindi il calciatore tedesco naturalizzato turco è destinato a restare.

