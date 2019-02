CorSport - Napoli, retroscena Verdi: a gennaio ci ha provato anche il Milan

"A gennaio il Napoli ha ricevuto alcune richieste relative al calciatore e sono state rispedite al mittente. Questo dimostra che Ancelotti e la società pensano che Verdi sia funzionale alla squadra, dovrà essere molto bravo Simone a conquistarsi il posto. Ribadisco, ha bisogno di un po' di continuità sul campo, solo allora potremo giudicare". Così ieri Donato Orgnoni, procuratore di Simone Verdi, a Radio Crc. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che sono stati ben cinque i club che hanno bussato alla porta del calciatore. Sondaggi sono stati effettuati dal Milan, dal Bologna e dal Torino. Ma non solo club italiani, anche tedeschi come Stoccarda e Eintracht Francoforte. "Io qua sono felice e verrà il giorno in cui potrò avere continuità", la risposta attribuita a Simone Verdi a tutti i club interessati.