CorSport - Pato: "Ritorno al Milan? Io e Leonardo ci siamo sentiti..."

Ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, ha parlato del suo futuro: "Offerte dall’Italia? Sì, ho ricevuto alcune proposte da squadre di Serie A e anche da altri campionati europei. Vedremo a fine anno". Nel frattempo Maldini e Leonardo sono tornati al Milan... "Sono molto contento, per il Milan e per Paolo e Leo. E anche per i tifosi che avevano bisogno di ritrovarsi in un Milan con volti che conoscono bene. Se ho parlato con Leonardo di un mio possibile ritorno? Ci siamo sentiti alcune volte, e ovviamente ci sono state delle battute a riguardo. Leo mi ha sempre manifestato la sua stima e io a lui. Dalle battute alla realtà… io ho un anno di contratto ancora qui in Cina, vedremo cosa succederà".